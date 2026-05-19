Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maximal zwei Etagen

Bau einer Groß-Moschee wurde Riegel vorgeschoben

Oberösterreich
19.05.2026 18:17
Der Verein Alif plant den Neubau des Gebetshauses in Freistadt.
Der Verein Alif plant den Neubau des Gebetshauses in Freistadt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Eine Drei-Parteien-Allianz hat in Freistadt ein Neuplanungsgebiet bei der Stadteinfahrt verordnet. Dort befindet sich unter anderem auch ein Gebetshaus des Vereins Alif, der das in die Jahre gekommene Gebäude neu errichten möchte. Mit der neuen Verordung kann der Bau nicht höher als zwei Stockwerke ausfallen.

0 Kommentare

Die Allianz von ÖVP, FPÖ und der Bürgerliste WIFF hat in Freistadt der Errichtung einer Groß-Moschee einen Riegel vorgeschoben. Wie berichtet, ließen die Pläne des Vereins Alif für eine Erneuerung des bestehenden Gebetshauses Sorgen vor einem „islamischen Prunkbau“ am Einfahrtstor der Stadt aufkommen.

Harald Schuh, Johanna Jachs und Rainer Widmann (v. li.) wollen keine Groß-Moschee in Freistadt.
Harald Schuh, Johanna Jachs und Rainer Widmann (v. li.) wollen keine Groß-Moschee in Freistadt.(Bild: FP/VP/WIFF)

Nun haben die drei Parteien ein Neuplanungsgebiet rund um die Moschee verordnet. Gebäude dürfen nicht mehr als zwei Stockwerke in die Höhe ragen. Als weitere Argumente für das Neuplanungsgebiet führt das Trio Verkehrs- und Parkplatzfragen an. „Der Bau einer vierstöckigen Groß-Moschee ist abzulehnen, weil das weniger Integration bedeutet und dem gefährlichen politischen Islam Chancen gibt, sich hier auszubreiten. Freistadt braucht kein Machtsymbol des Islam, sondern gelebte Integration und ein modernisiertes Gebetshaus für gläubige ortsansässige Muslime“, bekräftigt Infrastrukturstadtrat Rainer Widmann (WIFF) seine Ablehnung.

Lesen Sie auch:
Bei einigen Freistädtern schrillen die Alarmglocken. Sie befürchtet einen minarettähnlichen Turm ...
Verein plant Umbau
Sorge vor Großmoschee und Minarett in Freistadt
06.03.2026

Deutlich weniger islamkritisch gibt sich VP-Stadtvize Johanna Jachs: „Es freut mich, dass wir fraktionsübergreifend Verantwortung übernehmen und gemeinsam klare Rahmenbedingungen für diesen sensiblen Bereich schaffen konnten. Freistadt verdient eine Entwicklung, die dem Charakter unserer Stadt gerecht wird. Wer bauen will, soll wissen, was die Stadt erwartet.“ Auch FP-Stadtrat Harald Schuh hebt die überparteiliche Geschlossenheit hervor: „Ich glaube, die Bürger wollen sehen, dass die Parteien zum Wohle der Stadt zusammenarbeiten und sich nicht im Hickhack verlieren. Das ist uns gelungen. In diesem sehr sensiblen Bereich darf nur noch zweistöckig gebaut werden.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
19.05.2026 18:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.977 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.911 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
84.386 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1543 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
640 mal kommentiert
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Mehr Oberösterreich
Hier im Liveticker:
Play-off LIVE: So steht‘s bei Ried gegen Wolfsberg
Sport Tv Logo
Zu rasch gewonnen!
Serien-Doublesieger sprengt den ORF-Programmplan
Maximal zwei Etagen
Bau einer Groß-Moschee wurde Riegel vorgeschoben
Krone Plus Logo
ADHS bei Frauen
Übersehen, missverstanden und oft spät erkannt
3. Liga Mitte:
40 Volltreffer! Voitsbergs Schubert weiter on fire
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf