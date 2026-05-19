Bau einer Groß-Moschee wurde Riegel vorgeschoben

Deutlich weniger islamkritisch gibt sich VP-Stadtvize Johanna Jachs: „Es freut mich, dass wir fraktionsübergreifend Verantwortung übernehmen und gemeinsam klare Rahmenbedingungen für diesen sensiblen Bereich schaffen konnten. Freistadt verdient eine Entwicklung, die dem Charakter unserer Stadt gerecht wird. Wer bauen will, soll wissen, was die Stadt erwartet.“ Auch FP-Stadtrat Harald Schuh hebt die überparteiliche Geschlossenheit hervor: „Ich glaube, die Bürger wollen sehen, dass die Parteien zum Wohle der Stadt zusammenarbeiten und sich nicht im Hickhack verlieren. Das ist uns gelungen. In diesem sehr sensiblen Bereich darf nur noch zweistöckig gebaut werden.“