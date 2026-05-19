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Wegen Gehaltsschema

Wandert nun Personal aus den Landesspitälern ab?

Oberösterreich
19.05.2026 13:00
Fachkräfte könnten aus den OÖG-Spitälern wie dem Kepler Uniklinikum in Linz abwandern.
Fachkräfte könnten aus den OÖG-Spitälern wie dem Kepler Uniklinikum in Linz abwandern.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Ab Juli erhalten nichtärztliche Mitarbeiter in Oberösterreichs Ordenskrankenhäusern mehr Gehalt und dürfen de facto kürzer arbeiten – das könnte Personal von den Spitälern der Landesholding abziehen, die andere Voraussetzungen haben, befürchtet die SPÖ. Sie bringt das Thema am Donnerstag in den Landtag.

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Nach acht Verhandlungsrunden und zwei Streiktagen einigten sich die Verhandler im März auf einen neuen Kollektivvertrag für nichtärztliche Mitarbeiter in den Ordensspitälern: Ab Juli gibt’s 3,3 Prozent mehr Gehalt, dazu erhöht sich der jährliche Zeitbonus um 15 Stunden – eine effektive Arbeitszeitverkürzung von rund einem Prozent.

Weniger lukrativer Abschluss
SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder befürchtet nun, dass angesichts dessen das Personal in den Spitälern der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) das Nachsehen hat. Denn deren Gehälter orientieren sich am – weniger lukrativen – Abschluss für den allgemeinen Landesdienst. Das könnte zur Folge haben, dass Mitarbeiter von den Landes- zu den Ordensspitälern abwandern, mutmaßt Binder: „Wenn Ordensspitäler bei Arbeitszeit und Gehalt voranschreiten, während die Gesundheitsholding stillsteht, wird die Abwanderung von Fachkräften weiter befeuert.“

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Anfrage an Haberlander
Er richtet deshalb am kommenden Donnerstag im Landtag eine mündliche Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin, LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). Er wolle wissen, ob die Schere bei Gehalt und Arbeitszeit Konsequenzen für die Personalgewinnung und -bindung in den Kliniken der OÖG hat und ob das Land als Träger gegensteuert, bevor sich der Wettbewerbsnachteil in ohnehin angespannten Pflegeberufen weiter verschärft. Konkret lautet Binders Frage an Haberlander: „Welche Auswirkungen hat der aktuelle Gehaltsabschluss für die oberösterreichischen Ordensspitäler, insbesondere hinsichtlich des jährlichen Zeitbonus, auf die Personalsituation in den Krankenanstalten der OÖG?“

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