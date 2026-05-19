Wandert nun Personal aus den Landesspitälern ab?

Ab Juli erhalten nichtärztliche Mitarbeiter in Oberösterreichs Ordenskrankenhäusern mehr Gehalt und dürfen de facto kürzer arbeiten – das könnte Personal von den Spitälern der Landesholding abziehen, die andere Voraussetzungen haben, befürchtet die SPÖ. Sie bringt das Thema am Donnerstag in den Landtag.
Nach acht Verhandlungsrunden und zwei Streiktagen einigten sich die Verhandler im März auf einen neuen Kollektivvertrag für nichtärztliche Mitarbeiter in den Ordensspitälern: Ab Juli gibt’s 3,3 Prozent mehr Gehalt, dazu erhöht sich der jährliche Zeitbonus um 15 Stunden – eine effektive Arbeitszeitverkürzung von rund einem Prozent.
Weniger lukrativer Abschluss
SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder befürchtet nun, dass angesichts dessen das Personal in den Spitälern der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) das Nachsehen hat. Denn deren Gehälter orientieren sich am – weniger lukrativen – Abschluss für den allgemeinen Landesdienst. Das könnte zur Folge haben, dass Mitarbeiter von den Landes- zu den Ordensspitälern abwandern, mutmaßt Binder: „Wenn Ordensspitäler bei Arbeitszeit und Gehalt voranschreiten, während die Gesundheitsholding stillsteht, wird die Abwanderung von Fachkräften weiter befeuert.“
Anfrage an Haberlander
Er richtet deshalb am kommenden Donnerstag im Landtag eine mündliche Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin, LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). Er wolle wissen, ob die Schere bei Gehalt und Arbeitszeit Konsequenzen für die Personalgewinnung und -bindung in den Kliniken der OÖG hat und ob das Land als Träger gegensteuert, bevor sich der Wettbewerbsnachteil in ohnehin angespannten Pflegeberufen weiter verschärft. Konkret lautet Binders Frage an Haberlander: „Welche Auswirkungen hat der aktuelle Gehaltsabschluss für die oberösterreichischen Ordensspitäler, insbesondere hinsichtlich des jährlichen Zeitbonus, auf die Personalsituation in den Krankenanstalten der OÖG?“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.