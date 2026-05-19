Wandert nun Personal aus den Landesspitälern ab?

Anfrage an Haberlander

Er richtet deshalb am kommenden Donnerstag im Landtag eine mündliche Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin, LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). Er wolle wissen, ob die Schere bei Gehalt und Arbeitszeit Konsequenzen für die Personalgewinnung und -bindung in den Kliniken der OÖG hat und ob das Land als Träger gegensteuert, bevor sich der Wettbewerbsnachteil in ohnehin angespannten Pflegeberufen weiter verschärft. Konkret lautet Binders Frage an Haberlander: „Welche Auswirkungen hat der aktuelle Gehaltsabschluss für die oberösterreichischen Ordensspitäler, insbesondere hinsichtlich des jährlichen Zeitbonus, auf die Personalsituation in den Krankenanstalten der OÖG?“