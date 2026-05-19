„Wehre jede Woche Übernahmeangebote ab“

Das Unternehmen aus Steyr ist bei internationalen Investoren begehrt. Das liege, so der Geschäftsführer, zum einen an den „guten Zahlen“: Der Umsatz wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr um acht Prozent auf 103,5 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag im zweistelligen Millionenbereich. Zum anderen sei BMD eines der letzten großen deutschsprachigen Softwarehäuser in Privatbesitz – für Investoren gibt es in der Branche also nicht mehr viele andere potenzielle Ziele.