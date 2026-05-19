„Wehre jede Woche Übernahmeangebote ab“

Die Steyrer Softwarefirma BMD will in Privatbesitz bleiben und nicht an Investoren verkaufen – obwohl reges Interesse bestünde. Der Umsatz des heimischen Softwarehauses übersprang nun erstmals die Marke von 100 Millionen Euro.
„Ich verwende zwei bis drei Stunden pro Woche, um Übernahmeangebote abzuwehren. Wir gehen unseren privaten Weg weiter, ein Verkauf steht für uns nicht zur Diskussion“, sagt Markus Knasmüller, Chef des Software-Herstellers BMD.
Das Unternehmen aus Steyr ist bei internationalen Investoren begehrt. Das liege, so der Geschäftsführer, zum einen an den „guten Zahlen“: Der Umsatz wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr um acht Prozent auf 103,5 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag im zweistelligen Millionenbereich. Zum anderen sei BMD eines der letzten großen deutschsprachigen Softwarehäuser in Privatbesitz – für Investoren gibt es in der Branche also nicht mehr viele andere potenzielle Ziele.
30.000 Kunden
Die 1972 gegründete BMD Systemhaus GesmbH, wie das Unternehmen offiziell heißt, ist Hersteller von Software für Steuerberater, Buchhalter sowie Unternehmen für deren Lohnabrechnungen. Knapp die Hälfte des Umsatzes (rund 45 Millionen Euro) machen die Steyrer mit der Wartung ihrer digitalen Systeme für ihre rund 30.000 Kunden.
„KI gefährdet unsere Arbeitsplätze, aber...“
Weiteres Wachstumspotenzial sieht Geschäftsführer Knasmüller hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Vergrößern will sich das Steyrer Unternehmen auch durch Zukäufe: So erstand man erst heuer zu Jahresbeginn um rund fünf Millionen Euro eine Schweizer Lohn-Software – eine Investition, die BMD nun erst einmal verdauen müsse, meint Firmenchef Knasmüller.
Vor künstlicher Intelligenz – viele vermuten, dass vor allem Programmierer dadurch ihre Jobs verlieren – hat er keine Angst: „Ja, KI gefährdet unsere Arbeitsplätze ganz sicher – nämlich dann, wenn wir nicht vorn dabei sind. Aber das sind wir, deshalb fürchte ich mich nicht davor.“
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