Großer Alarmeinsatz der Polizei im Welser Rathaus

Ob es ein Missverständnis war oder ob es möglicherweise Sprachprobleme gab, ist noch unklar, es wurde aber von einer Bedrohungslage ausgegangen. Jedenfalls musste man annehmen, dass sich der Mann im Rathaus befindet, deshalb rückte die Exekutive in voller Montur an. Die Frau wurde dann zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion mitgenommen.