Finanzdesaster oder erfolgreiches Zukunftsprojekt?

Es klingt, als sei die Linzer SPÖ auf einer anderen Veranstaltung gewesen als alle anderen Fraktionen im städtischen Gemeinderat. Nach dem Kontrollausschuss anlässlich des Prüfungsberichts des Rechnungshofs (RH) zum Bau des Donauparkstadions am Montag gehen die politischen Wahrnehmungen diametral auseinander.

4,3 Millionen Euro teurer als geplant

Wie berichtet, kostete der Bau laut RH um 4,31 Millionen Euro mehr als die von der Stadt maximal genehmigten Investitionskosten von 39,8 Millionen Euro. Zudem habe eine „Missachtung der Grundregeln der Rechnungsprüfung“ durch die Immobilien Linz GmbH (ILG) zu einer Überzahlung von 498.000 Euro an den Totalunternehmer geführt. Zudem seien 483.000 Euro für die Preisanpassung für Baustahl gleich doppelt überwiesen worden. Diese insgesamt knapp eine Million Euro solle die ILG vom Totalunternehmer zurückfordern, empfahl der RH.