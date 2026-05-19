Christian Ludwig Attersee: Kunst mit Seeblick

Treffen der Generationen

In der aktuellen Ausstellung „Attersee – Rundum“ lädt Attersee aber auch ehemalige Studentinnen und Studenten ein, gemeinsam mit ihm in einen Dialog über Malerei zu treten. Er hatte bis 2009 an der Angewandten in Wien gelehrt sowie an der Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg, aber auch in Traunkirchen unterrichtet. Nun wird eine Vielfalt an Handschriften präsentiert, die ein lebendiges Mosaik seiner Lehrtätigkeit sichtbar macht.