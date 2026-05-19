Raser erwischt und sein Auto wurde beschlagnahmt

Viel zu schnell unterwegs war ein 21-jähriger Russe aus dem Bezirk Linz-Land am Dienstag auf der Westautobahn. Der Mann wurde in einer 100er-Zone mit 177 km/h erwischt. Nun geht es zur Nachschulung, denn der Mann hatte noch den Probeführerschein, das Auto – ein BMW – wurde beschlagnahmt.
Auf der A1 Westautobahn wurde am Dienstag gegen 13.15 Uhr ein 21-jähriger Raser aus dem Verkehr gezogen. Der russische Staatsangehörige aus dem Bezirk Linz-Land wurde im Bereich der 100-km/h-Beschränkung im Knoten Haid von der Autobahnpolizei mit einer Geschwindigkeit von 177 km/h gemessen.
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Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf und konnten den 21-Jährigen anhalten. Der Pkw des Probeführerscheinbesitzers wurde beschlagnahmt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.
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