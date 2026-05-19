Raser erwischt und sein Auto wurde beschlagnahmt

Viel zu schnell unterwegs war ein 21-jähriger Russe aus dem Bezirk Linz-Land am Dienstag auf der Westautobahn. Der Mann wurde in einer 100er-Zone mit 177 km/h erwischt. Nun geht es zur Nachschulung, denn der Mann hatte noch den Probeführerschein, das Auto – ein BMW – wurde beschlagnahmt.