Kreditwachstum beschert Oberbank Millionengewinn

„Wir fahren auf Sicht“

„Getrieben vom starken Kommerzkreditwachstum, einem ausgezeichneten Provisionsergebnis und einem stabilen Verwaltungsaufwand konnten wir das Ergebnis auf hohem Niveau halten“, sah Generaldirektor Franz Gasselsberger die „Robustheit unseres Geschäftsmodells, gerade in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld“ bestätigt. „Wir sind stolz auf unser kerngesundes und breit gestreutes Kreditportfolio, mit einer NPL-Quote (sie gibt an, wie viele der Kredite stark ausfallgefährdet sind, Anm.) von 2,85 Prozent liegen wir deutlich besser als zahlreiche Mitbewerber“, zeigte sich Gasselsberger zufrieden. Das Eigenkapital konnte zum 31. März 2026 um 6,3 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gesteigert werden.