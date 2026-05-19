Pater Rupert starb nach Fahrradsturz im Spital

Begräbnis in der Stiftskirche

Dabei kam der Mann – aus noch unbekannten Gründen – zu Sturz. Eine Frau fand den schwer verletzten Pater, der keinen Fahrradhelm getragen haben soll, am Boden liegend vor. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, wo er allerdings am Montagmorgen verstarb. „Möge Gott ihm seinen Dienst an der Gemeinschaft und an vielen Menschen in der ewigen Freude vergelten und ihn aufnehmen in die Gemeinschaft der Heiligen“, beten seine Mitbrüder für ihn.