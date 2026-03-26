20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit

Ihr stand eine große Fußball-Karriere bevor – doch dann krachte eine 20-Jährige am Donnerstag im Mona-Lisa-Tunnel in Linz mit einem Lkw zusammen. Während die Beifahrerin (15) wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davonkam, starb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Sie war gerade am Weg zu ihrer Mathematik-Schularbeit ...