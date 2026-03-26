20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit

Ihr stand eine große Fußball-Karriere bevor – doch dann krachte eine 20-Jährige am Donnerstag im Mona-Lisa-Tunnel in Linz mit einem Lkw zusammen. Während die Beifahrerin (15) wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davonkam, starb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Sie war gerade am Weg zu ihrer Mathematik-Schularbeit ...
Gemeinsam mit einer jüngeren Schul- und Fußballkollegin war die 20-jährige Alexandra W. aus Golling (Sbg.) am Donnerstagvormittag mit ihrem Wagen Richtung BORG Linz unterwegs. Die angehende Maturantin besuchte dort den Zweig für Leistungssportler, hätte am Donnerstag eine Mathematik-Schularbeit schreiben sollen. Doch die junge Frau kam nie in ihrer Schule an.
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