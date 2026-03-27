MediaMarkt: Droht Rückzug aus Österreich?

Der chinesische Online-Riese JD.com plant eine große Expansion in Europa. Um eine Milliardensumme will das Unternehmen mit Partnern daher Ceconomy zu 85 Prozent übernehmen, den Mutterkonzern des heimischen Elektro-Marktführers MediaMarkt. JD.com ist eines der größten Internetunternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von 153 Milliarden Dollar.