MediaMarkt: Droht Rückzug aus Österreich?

Der chinesische Online-Händler plant die Milliarden-Übernahme der MediaMarkt-Mutter Ceconomy. Doch Österreich legt sich quer. Sollte die Übernahme weiter stocken, bleibt als letzte Option ein Rückzug aus Österreich, die Zukunft von MediaMarkt wäre ungewiss.
Der chinesische Online-Riese JD.com plant eine große Expansion in Europa. Um eine Milliardensumme will das Unternehmen mit Partnern daher Ceconomy zu 85 Prozent übernehmen, den Mutterkonzern des heimischen Elektro-Marktführers MediaMarkt. JD.com ist eines der größten Internetunternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von 153 Milliarden Dollar.
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