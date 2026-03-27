FPÖ schwänzte Landtag für Dallas-Trip zu Rechten

Heißer als ein texanischer Sommer ist oft die Stimmung im Wiener Landtag – vor allem, wenn eine neue Wohnbau-Stadträtin angelobt werden soll. Wie berichtet, feierten die Abgeordneten mit der Stadtspitze am Dienstag zuerst den Abschied von Kathrin Gaál (SPÖ), nur um am nächsten Tag Elke Hanel-Torsch zu begrüßen.