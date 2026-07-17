Aktivistin für Klima & die flüchtigste der Künste

Verhältnis Mensch-Natur

Wir sitzen in einer Loge. Anne Teresa nippt an einer Limonade, spricht über vegetarisches Essen, ihr Engagement in feministischen Fragen. Ist „Il Cimento“, ihre Choreografie zu Vivaldis „Jahreszeiten“ aus 2024, ein Abschiedsstück? „Haben wir überhaupt noch vier Jahreszeiten“, fragt sie zurück. „Das Verhältnis Mensch-Natur ist gestört. Ich reflektiere und zelebriere, was wir durch den globalen Klimawandel verlieren. Da bin ich Aktivistin.“