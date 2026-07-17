„Jedmayer auf mehrere Standorte aufteilen“

Daher brachten sie eine Resolution auf eine Videoüberwachung rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße ein. FPÖ und SPÖ stimmten mit, Grüne und Neos dagegen. Eigentlich hätten die drei Parteien eine Mehrheit, da aber mehrere Bezirksräte fehlten, ging die Abstimmung mit 17:17 unentschieden aus. Das Thema wurde also auf die nächste Sitzung im Herbst vertagt.