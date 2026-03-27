Die dubiosen Nebengeschäfte der ORF-Stiftungsräte

Laut Geschäftsordnung des Stiftungsrats müssen dessen Mitglieder Geschäftsbeziehungen beziehungsweise Verträge mit dem ORF vom Stiftungsrat genehmigen lassen und etwaige Interessenskonflikte offenlegen. Einige der 35 Stiftungsräte haben Berufe oder Unternehmen, die stark mit dem ORF verwoben sind.