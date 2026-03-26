Pool-Chef tobt wegen Baustelle: „Sind eingesperrt“

„Wir sind wirklich verzweifelt“, seufzt Gabriele Gruber. Ihr Mann Jakob führt ein Geschäft für Pooltechnik in der Lastenstraße in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs – und seit Wochen blockieren zwei Baustellen sowohl den Lieferanteneingang auf der Rückseite des Geschäfts als auch die Zufahrt zum Haupteingang. „Wir sind eingesperrt“, sagt Chef Jakob Gruber der „Krone“.