Deutsche Nina Zimmer wird neue Chefin im Belvedere

Ihr Grundkonzept sei dabei klar: „Das Belvedere mit seinen verschiedenen Häusern verstehe ich als offene Wissenslandschaft – und als einen Ort des Vertrauens.“ Museen kämen gerade in Zeiten des Umbruchs eine zentrale Rolle zu, seien sie doch „Räume, wo wir uns auseinandersetzen können über unsere Werte, der Vielstimmigkeit und damit auch Orte der Demokratie“.