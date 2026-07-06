Styriarte: Seelenschau mit himmelblauen Nachtönen

Flankiert wurden die Liedblöcke noch von zwei Trio-Sätzen, für die sich Fritz Kircher und Ursina Braun gemeinsam mit Birsak auf der Bühne einfanden und ein exquisites Schubert-Ensemble ergaben, das vom frühen Allegro in B bis zum späten Adagio in Es die Entwicklungsspanne eines Komponistenlebens nachzeichnete. Zur Erholung wartete beim anschließenden Picknick im Schlosspark die leichtere Muse in Schuberts Gesängen – virtuos begleitet von Daniel Fuchsberger an der Kontragitarre, die einen Hauch von Wienerlied versprühte.