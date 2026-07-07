In Graz blüht nun ein historischer Garten neu auf

„Bei der Gründung des Joanneums im Jahr 1811 hatte Erzherzog Johann von Anfang an auch einen botanischen Garten mitgeplant“, erzählen die Kuratoren Monika Primas und Markus Kostajnsek. Dafür wurde damals von den Landständen der Lesliehof mit seinem Barockgarten erworben und bis ins Jahr 1841 auf bis zu fünf Hektar erweitert. Renommierte Botaniker kamen nach Graz, bauten hier auch exotische Pflanzen an und studierten sie. Und auch bei der Bevölkerung war diese „grüne Lunge“ sehr beliebt.