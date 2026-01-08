Abschied mit Waldmüller und feministischer Kunst

Stella Rollig verabschiedet sich mit Jahresende als Direktorin des Belvedere. Bis dahin gibt es 14 neue Ausstellungen an den drei Standorten, einen Rohbau in Salzburg und Umbaupläne für Wien.
Einige zentrale Projekte werden in der Schwebe sein, wenn Stella Rollig das Belvedere nach einer Dekade verlässt mit Jahresende. Das Belvedere Salzburg, für das 2024 der Spatenstich in der Neuen Residenz der Mozartstadt erfolgte, wird erst 2027 eröffnet. Beim in Planung befindlichen Besucherzentrum in Wien, das ab 2027 gebaut werden soll, wird noch an Details gefeilt.
Das Belvedere selbst steht gut da, berichtete die scheidende Direktorin, deren Nachfolge eben ausgeschrieben wurde. Das Museum kann sich 2025 über einen Besucherrekord freuen: Erstmals wurde die Marke von zwei Millionen Eintritten an den drei Standorten überschritten. „Diese Zahlen verursachen Druck auf die Infrastruktur“, so Rollig. Umso nötiger sei die Umsetzung des Visitor Centers.
„Es geht nicht nur um einen Eingangsbereich, sondern um eine unterirdische Halle“, unterstrich der kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Bergmann, der sich gerade um eine dritte Amtszeit beworben hat, um die Umsetzung der Großprojekte zu managen. Dank Rekordeinnahmen und Rücklagen sei es realistisch, das 37,8 Millionen Euro Projekt fremdfinanziert selbst zu stemmen, so Bergmann: „Wirtschaftlich gesehen wäre es möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens.“ Diesen braucht es auch, um endgültig Grünes Licht für ein vom Belvedere vorgelegtes Finanzierungsmodell zu bekommen.
Beim Belvedere Salzburg in der Neuen Residenz, an dem seit 2024 gebaut wird, rechnet man mit der Fertigstellung des Rohbaus im Sommer. Die Eröffnung gemeinsam mit dem neuen Salzburg Museum ist für 2027 geplant. „Wir sind beim kuratorischen Konzept schon ziemlich weit.“
Bis dahin hat Rollig in Wien noch Einiges vor. Das Programm stehe „stark im Zeichen von Künstlerinnen und feministischen Fragestellungen“. Neben dem Publikumsmagneten Waldmüller („Nach der Natur gemalt“, ab 27.2.) zeigt Rollig mit Anni Albers, Erna Rosenstein, Erika Giovanna Klien, Sandra Mujinga, Sue Williams, Miao Ying und Friedl Kubelka/vom Gröller eine Reihe interessanter Künstlerinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.