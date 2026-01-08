Abschied mit Waldmüller und feministischer Kunst

„Es geht nicht nur um einen Eingangsbereich, sondern um eine unterirdische Halle“, unterstrich der kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Bergmann, der sich gerade um eine dritte Amtszeit beworben hat, um die Umsetzung der Großprojekte zu managen. Dank Rekordeinnahmen und Rücklagen sei es realistisch, das 37,8 Millionen Euro Projekt fremdfinanziert selbst zu stemmen, so Bergmann: „Wirtschaftlich gesehen wäre es möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens.“ Diesen braucht es auch, um endgültig Grünes Licht für ein vom Belvedere vorgelegtes Finanzierungsmodell zu bekommen.