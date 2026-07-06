Wie man Stefan Zweig den Banalitäten verpflichtet

Um mit dem Freundlichen zu beginnen: Die Mitwirkenden sind mehrere Nummern größer als das ihnen vom amerikanischen Regisseur Gordon Greenberg und dem Musical-Librettisten Thomas Kahry Zugemutete. Nicht, dass sich Zweigs Kurzroman „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau“ in der sprachlichen und psychologischen Champions League des Zeitgenossen Schnitzler behaupten könnte. Aber solch ein Stück Bahnhofskiosks-Literatur, wie es hier unter dem Mogeltitel einer Dramatisierung auf die Szene gehoben wird, hätte Zweig nie verantwortet.