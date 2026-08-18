Rad-Chaos sorgt heuer für viel Ärger im Strandbad

Stadtwerke versprechen nächstes Jahr Besserung

Dabei würden viele Badegäste gerne mit dem Fahrrad anreisen. Die Klagenfurter Stadtwerke kennen das Problem bereits. Sie kündigen für die kommende Saison ein angepasstes Abstellkonzept an. Geplant sind moderne Radständer für breitere E-Bike-Reifen und Scheibenbremsen. Im Strandbad Loretto sollen zusätzlich Stangen-Ständer montiert werden. Dort können Fahrräder am Sattel eingehängt und versperrt werden. Allerdings sind die Flächen in den Bädern begrenzt. Vor allem im Bad Loretto ist der verfügbare Platz knapp. Die Radständer vor dem Strandbad Klagenfurt liegen nicht im Verfügungsbereich der Stadtwerke Klagenfurt, sondern gehören der Stadt.