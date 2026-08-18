Neuer britischer Premier tappt in Chat-Falle

Zuvor hatte „Politico“ am Montag unter Berufung auf Beamte berichtet, Burnham habe Nachrichten mit einer Person ausgetauscht, die behauptet habe, Susie Wiles zu sein. Wiles ist die Stabschefin von US-Präsident Trump. Burnham sei dem Bericht zufolge misstrauisch geworden. Die britische Regierung hatte die Angaben zunächst nicht bestätigt.