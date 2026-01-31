Aktueller SP-Kurs: „So kann es nicht weiter gehen“

Kärntner SPÖ-Urgestein und Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé setzt nach Jahrzehnten in der Politik einen Schlussstrich unter seine Karriere. Die „Krone“ traf den scheidenden Kommunalpolitiker zu einem letzten Interview, in dem er mit der Bundes-SPÖ hart ins Gericht geht.
Völlig unaufgeregt und mit zwei leeren Tassen in der Hand begrüßt Ingo Appé die „Krone“ in „seinem“ Gemeindeamt. Sofort folgt die Frage, welcher Kaffee es sein darf – der dann vom Rathauschef selbst serviert wird. Stolz präsentiert er in seinem Büro eine alte Urkunde vom MGV Alpenrose Ferlach, die er gerade restaurieren hat lassen: „Ein echtes Schmuckstück.“ Danach nimmt er entspannt am großen Besprechungstisch, wo sonst die Entscheidungen für die Büchsenmacherstadt getroffen werden, Platz und wartet auf die erste Frage seines Abschiedsinterviews:
