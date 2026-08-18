„Kärntner Cowboys“ als wilde Kunst-Heimkehr

Was hinter den „Kärntner Cowboys“ steckt

„Wir leben in einer sehr schnellen Zeit, in der sich Tradition zum Luxusgut entwickelt“, erklärt Bianka, die ihre künstlerische Reise am BRG Viktring begann. „Der Fokus liegt bei mir auf den simplen Momenten, die wir oft als selbstverständlich erachten. Der Reichtum der ’Kärntner Cowboys’ liegt nicht in Tempo oder Besitz, sondern in der Fülle des Augenblicks“, erklärt die Studentin, die an der Akademie der Bildenden Künste in Wien gerade an ihrem Master arbeitet.