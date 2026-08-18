Einbrecher schlugen in Kärntner Gemeindeamt zu

Diesel verschüttet

„Laut den Ermittlern haben die Täter vor ihrer Flucht noch großflächig Diesel im Gebäude verschüttet, um mögliche DNA-Spuren zu verwischen“, so der Bürgermeister weiter. Grilz kam am Tag nach der Tat nur durch Zufall am Gemeindeamt vorbei: „Ich wollte eigentlich nur etwas abholen. Da war aber schon alles abgesperrt und die Polizei vor Ort. Die Beamten gehen von einer organisierten Bande aus. Erst kurz zuvor war es im Bezirk St. Veit zu einem ganz ähnlichen Einbruch gekommen.“