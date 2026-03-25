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Drei Wochen ohne Handy

„Ich hab endlich wieder mit meinen Eltern geredet“

Österreich
25.03.2026 05:00
Tastenhandys aus den 90ern werden wohl künftig wieder in der Schublade verstauben. Die ...
Tastenhandys aus den 90ern werden wohl künftig wieder in der Schublade verstauben. Die BORG-Schüler bekamen ihre Smartphones zurück.(Bild: Krone KREATIV/Manhart Eva)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Ausgefastet! 72.000 Schüler machten bei der dreiwöchigen Smartphone-Abstinenz mit. Am Ende mussten die Gymnasiasten aus Guntramsdorf für 24 Stunden in eine Wiener Kaserne „einrücken“, bevor sie ihr Handy zurückbekamen. Der „Krone“ erzählten sie, wie es ihnen ohne Smartphone erging.

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Die Tür wird aufgerissen, ein lauter Schrei folgt: „Tagwache!“ Die Schüler des BORG Guntramsdorf (NÖ) sind es nicht gewohnt, derart ruppig aus dem Schlaf gerissen zu werden. Normalerweise wecken Mama und Papa oder ein sanftes Smartphone-Weckerlied. Genau da liegt der Hund aber begraben. Die Handys der 20 Mädchen und fünf Burschen haben geläutet in der Wiener Van-Swieten-Kaserne – in einer „Schlafbox“.

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