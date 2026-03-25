„Ich hab endlich wieder mit meinen Eltern geredet“

Die Tür wird aufgerissen, ein lauter Schrei folgt: „Tagwache!“ Die Schüler des BORG Guntramsdorf (NÖ) sind es nicht gewohnt, derart ruppig aus dem Schlaf gerissen zu werden. Normalerweise wecken Mama und Papa oder ein sanftes Smartphone-Weckerlied. Genau da liegt der Hund aber begraben. Die Handys der 20 Mädchen und fünf Burschen haben geläutet in der Wiener Van-Swieten-Kaserne – in einer „Schlafbox“.