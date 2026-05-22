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Lendorf biegt Spittal

Trotz Blamage jagt Völkermarkt einen Ex-Profi!

Fußball Unterhaus
22.05.2026 22:36
Daniel Primusch (re.) und Völkermarkt blamierten sich bei Schlusslicht Nußdorf.
Daniel Primusch (re.) und Völkermarkt blamierten sich bei Schlusslicht Nußdorf.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Martin Quendler
Von Lukas Töfferl und Martin Quendler

In der Kärntner Liga sorgt Spittal vor dem Derby gegen Lendorf mit einem Transfer für viel Wirbel, anschließend kam man mit 0:4 unter die Räder. Völkermarkt blamiert sich bei Schlusslicht Nußdorf, jagt für die kommende Saison einen Ex-Profi. Und Velden setzt in der Regionalliga Mitte einen starken Lauf fort.

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Ein größerer Das sorgte vor dem freitägigen Oberkärntner-Derby für mächtig Wirbel! Spittal verpflichtete ausgerechnet Lendorfs Osman Halilovic. „Wir wollen künftig mit viel jungen Spielern und ein paar Arrivierten auflaufen. Da passt Osman super rein“, bestätigt Spittals Obmann Gerald Gadnik. Was den Transfer und auch den Zeitpunkt so heiß macht, ist, dass Halilovic der Sohn des Hauptsponsors von Lendorf ist. Klar wird nun spekuliert, dass das Geld von „CT Cartrade“ künftig nach Spittal statt nach Lendorf fließen soll.

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