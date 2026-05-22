Trotz Blamage jagt Völkermarkt einen Ex-Profi!

Ein größerer Das sorgte vor dem freitägigen Oberkärntner-Derby für mächtig Wirbel! Spittal verpflichtete ausgerechnet Lendorfs Osman Halilovic. „Wir wollen künftig mit viel jungen Spielern und ein paar Arrivierten auflaufen. Da passt Osman super rein“, bestätigt Spittals Obmann Gerald Gadnik. Was den Transfer und auch den Zeitpunkt so heiß macht, ist, dass Halilovic der Sohn des Hauptsponsors von Lendorf ist. Klar wird nun spekuliert, dass das Geld von „CT Cartrade“ künftig nach Spittal statt nach Lendorf fließen soll.