Land schließt Kindergarten, Stadt will einspringen

Dass der Landeskindergarten Schanzlgasse in der Salzburger Altstadt im Herbst 2027 zusperrt, kam für viele überraschend. Er wird dann in das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ) beim Bahnhof ziehen. Damit die Einrichtung mit drei Gruppen in der Altstadt erhalten bleibt, legt sich die Stadt Salzburg ins Zeug.