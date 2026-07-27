Austria-Neuzugang von Qualität überzeugt

Erstes Spiel beim neuen Verein und direkt in der Startelf: Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider stellte beim ÖFB-Cup-Sieg bei Wals-Grünau (5:1) sofort klar, welche Rolle sein Neuzugang Simon Pirkl spielen soll. Etwas mehr als eine Stunde wirkte der Verteidiger, der von Blau-Weiß Linz gekommen war, mit. „Wenn man so kurz beim Verein ist, geht man nicht davon aus, dass man in der Startelf steht. Das hat mich sehr gefreut, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat“, sagte der 29-jährige Routinier.