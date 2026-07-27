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Simon Pirkl

Austria-Neuzugang von Qualität überzeugt

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.07.2026 19:30
Simon Pirkl debütierte im ÖFB Cup für Austria Salzburg.
Simon Pirkl debütierte im ÖFB Cup für Austria Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Mathias Funk
Von Christoph Kolland und Mathias Funk

Simon Pirkl stand bei seinem Austria-Debüt im ÖFB Cup sofort in der Startelf. Der Tiroler, dessen Freundin zu Red Bull Salzburg gewechselt ist, ist von der Qualität der Violetten überzeugt. Seine Erfahrung aus 90 Bundesliga-Spielen soll den Maxglanern helfen.

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Erstes Spiel beim neuen Verein und direkt in der Startelf: Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider stellte beim ÖFB-Cup-Sieg bei Wals-Grünau (5:1) sofort klar, welche Rolle sein Neuzugang Simon Pirkl spielen soll. Etwas mehr als eine Stunde wirkte der Verteidiger, der von Blau-Weiß Linz gekommen war, mit. „Wenn man so kurz beim Verein ist, geht man nicht davon aus, dass man in der Startelf steht. Das hat mich sehr gefreut, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat“, sagte der 29-jährige Routinier.

Pirkl hatte mehrere Angebote vorliegen
Als einer der Leistungsträger bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß hatte er im Sommer auch andere Angebote vorliegen. Warum er sich für die Maxglaner entschied? „Ich fand den Verein hier sehr interessant und kannte schon einige Spieler (Rieder, Gebauer und Sportdirektor Kirchler, Anm.).“ Die Entscheidung traf er am Ende aus dem Bauch heraus. Auch der Wechsel von Freundin Lena Triendl zu den Frauen von Red Bull Salzburg passte gut dazu.

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Austria gastiert zum Auftakt bei Hertha Wels
Nach 90 Bundesliga- und 163 Zweitliga-Spielen kann ihn nicht mehr viel überraschen. Für die neue Spielzeit mit der Austria hat Pirkl, der bei Wacker Innsbruck das Fußballspielen lernte, ein gutes Gefühl: „Ich glaube, dass vieles möglich ist. Man muss sich nicht kleiner machen, als man ist.“ Jetzt gilt es, diese Einstellung ab dem Auftakt am Sonntag bei Hertha Wels auch auf dem Rasen zu demonstrieren.

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