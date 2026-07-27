Salzburger Kult-Lokal schließt die Tore für immer

Das Restaurant und Steakhaus „Santa Fe“ in Hallwang schaffte es nach schweren Schicksalsschlägen innerhalb der Betreiberfamilie nicht mehr, auf die Beine zu kommen.
Das Gebäude selbst soll abgerissen werden, die Mitarbeiter kommen in anderen Betrieben unter. Der Sohn der Familie, Robert Berger, betreibt in der Stadt Salzburg das Cafe Würfelzucker. In diesem soll die Küche ausgebaut werden.
Geplant ist, dass einige Gerichte aus dem Santa Fe in Zukunft auch dort zu finden sein werden. Das Restaurant zählte in den frühen Nullerjahren zum Stammlokal von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher. Auch Weine des Schumacher-Weingutes wurden im Santa Fe angeboten.
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