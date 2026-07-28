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Ortschef sicher:

„Haben den Ansturm der Touristen im Griff“

Salzburg
28.07.2026 08:00
Der Fuschlsee ist bei Tagesgästen ein beliebtes Ausflugsziel. Das bringt die Infrastruktur immer ...
Der Fuschlsee ist bei Tagesgästen ein beliebtes Ausflugsziel. Das bringt die Infrastruktur immer wieder an ihre Grenzen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Parkverbote und neue Abstellplätze sollen die Schar an Tagesgästen in Flachgauer Gemeinde Fuschl unter Kontrolle bringen. Gerade die angesagte Hizewelle könnte wieder zu einem regen Verkehr in der 1700-Einwohner-Gemeinde führen. Die geht vor allem gegen die Wildparker vor.

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An schönen Tagen wird Fuschl von Tagestouristen quasi überrollt. Wie berichtet tummeln sich dann bis zu 6000 Besucher täglich in der kleinen Gemeinde am malerischen See. Hinzu kommen noch rund 1000 Hotelgäste und noch einmal so viele Zweitwohnsitzbesitzer. Das hat die Infrastruktur in den vergangenen Jahren überfordert. Vor allem das Parken an der Bundesstraße sorgte für viel Unmut. „Das haben wir mittlerweile verboten“, sagt Bürgermeister Christian Braunstein und fügt hinzu: „Das Wildparken wurde dadurch deutlich besser.“ Kontrolliert müsse das Verbot aber durch die Polizei werden. Allgemein sieht er die Situation durch die Maßnahme besser als im vergangenen Jahr. „Wir wollen für unsere Tagesgäste und Ausflügler noch weitere Parkflächen schaffen“, so der Ortschef.

Zitat Icon

Es geht heuer schon besser als im Vorjahr. Das Wildparken ist deutlich weniger und wir schauen nach neuen Parkflächen.

Bürgermeister Christian Braunstein

Auch die Beschilderung soll verbessert werden. Es handle sich um einen laufenden Prozess. Derzeit verfügt der Ort über rund 550 Autoabstellplätze.

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Gerade das Strandbad wird in Zukunft aber noch mehr Tagestouristen anlocken. Dieses wird ab dem Herbst aufwendig saniert. Rund sechs Millionen Euro werden dafür notwendig. „Wir haben mittlerweile den Baubescheid erhalten und es fehlt nur noch die Zustimmung vom Naturschutz, dann kann es losgehen“, sagt Braunstein.

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