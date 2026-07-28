„Haben den Ansturm der Touristen im Griff“

Parkverbote und neue Abstellplätze sollen die Schar an Tagesgästen in Flachgauer Gemeinde Fuschl unter Kontrolle bringen. Gerade die angesagte Hizewelle könnte wieder zu einem regen Verkehr in der 1700-Einwohner-Gemeinde führen. Die geht vor allem gegen die Wildparker vor.
An schönen Tagen wird Fuschl von Tagestouristen quasi überrollt. Wie berichtet tummeln sich dann bis zu 6000 Besucher täglich in der kleinen Gemeinde am malerischen See. Hinzu kommen noch rund 1000 Hotelgäste und noch einmal so viele Zweitwohnsitzbesitzer. Das hat die Infrastruktur in den vergangenen Jahren überfordert. Vor allem das Parken an der Bundesstraße sorgte für viel Unmut. „Das haben wir mittlerweile verboten“, sagt Bürgermeister Christian Braunstein und fügt hinzu: „Das Wildparken wurde dadurch deutlich besser.“ Kontrolliert müsse das Verbot aber durch die Polizei werden. Allgemein sieht er die Situation durch die Maßnahme besser als im vergangenen Jahr. „Wir wollen für unsere Tagesgäste und Ausflügler noch weitere Parkflächen schaffen“, so der Ortschef.
Es geht heuer schon besser als im Vorjahr. Das Wildparken ist deutlich weniger und wir schauen nach neuen Parkflächen.
Bürgermeister Christian Braunstein
Auch die Beschilderung soll verbessert werden. Es handle sich um einen laufenden Prozess. Derzeit verfügt der Ort über rund 550 Autoabstellplätze.
Gerade das Strandbad wird in Zukunft aber noch mehr Tagestouristen anlocken. Dieses wird ab dem Herbst aufwendig saniert. Rund sechs Millionen Euro werden dafür notwendig. „Wir haben mittlerweile den Baubescheid erhalten und es fehlt nur noch die Zustimmung vom Naturschutz, dann kann es losgehen“, sagt Braunstein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.