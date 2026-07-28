„Haben den Ansturm der Touristen im Griff“

An schönen Tagen wird Fuschl von Tagestouristen quasi überrollt. Wie berichtet tummeln sich dann bis zu 6000 Besucher täglich in der kleinen Gemeinde am malerischen See. Hinzu kommen noch rund 1000 Hotelgäste und noch einmal so viele Zweitwohnsitzbesitzer. Das hat die Infrastruktur in den vergangenen Jahren überfordert. Vor allem das Parken an der Bundesstraße sorgte für viel Unmut. „Das haben wir mittlerweile verboten“, sagt Bürgermeister Christian Braunstein und fügt hinzu: „Das Wildparken wurde dadurch deutlich besser.“ Kontrolliert müsse das Verbot aber durch die Polizei werden. Allgemein sieht er die Situation durch die Maßnahme besser als im vergangenen Jahr. „Wir wollen für unsere Tagesgäste und Ausflügler noch weitere Parkflächen schaffen“, so der Ortschef.