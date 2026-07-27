Festspiele: Diese Carmen braucht keine Erotik

Berühmte Verführerin als Mensch

Ihre Carmen ist keine eiskalt berechnende Frau, die Männer reihenweise ins Verderben lockt. Zwar ist sie sich ihrer Wirkung auf das andere Geschlecht bewusst, doch wirkt sie eher wie eine junge Frau, die ihre Freiheit und Anziehungskraft gerade erst entdeckt hat. Diese Carmen möchte ihre Grenzen ausprobieren, mit Blicken und Gesten spielen, und das, ohne die Konsequenzen ihres Handelns immer mitzudenken. Genau dadurch wird aus der berühmten Verführerin ein Mensch, der ein Drama auslöst, das er irgendwann nicht mehr stoppen kann.