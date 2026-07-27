Städtische Freibäder bleiben wieder länger offen

Rechtzeitig zur neuerlichen Hitzewelle bleiben die städtischen Freibäder, „Lepi, „Volksi“ und das Aya-Bad von Dienstag bis Sonntag länger geöffnet. Die Bäder schließen dann erst um 20 Uhr. Für Frühschwimmer ist das Aya-Bad bereits ab 7 Uhr geöffnet.
Das soll bei den Besuchern ausreichende Abkühlung bringen, wenn sich nach dem Rekord-Juni eine neue Hitzewelle über Stadt und Land Salzburg legt. Und diese könnte heftig ausfallen, wie die derzeitigen Prognosen der Meteorologen zeigen.
Bei aufziehenden Gewittern kann es aus Sicherheitsgründen zu einem früheren Badeschluss kommen.
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