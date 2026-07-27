Alkolenker räumt 16-jährigen Mopedfahrer ab

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Lammertalstraße im Gemeindegebiet von St. Martin am Tennengebirge. Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus geflogen.
Ein 45-jähriger Pongauer wollte kurz vor 21 Uhr mit seinem Auto links abbiegen und kollidierte dabei mit dem Moped eines 16-Jährigen aus Schwarzach. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Bei ihm wurde anschließend ein Alkotest durchgeführt – dabei kam raus, dass er 1,08 Promille hatte. Noch an Ort und Stelle musste er seinen Führerschein hergeben. Der Pongauer erhält eine Anzeige.
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