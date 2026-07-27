Alkolenker räumt 16-jährigen Mopedfahrer ab

Ein 45-jähriger Pongauer wollte kurz vor 21 Uhr mit seinem Auto links abbiegen und kollidierte dabei mit dem Moped eines 16-Jährigen aus Schwarzach. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.