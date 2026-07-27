Kein Feuer und kein Rauchen in Salzburgs Wäldern

In der Stadt und dem gesamten Land Salzburg tritt die Waldbrandverordnung wieder in Kraft. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird dringlichst vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt.
Eine Veränderung sei auch im Laufe der kommenden Tage nicht zu erwarten, so der Wetterdienst Geosphere. Im Gegenteil: die Situation dürfte sich weiter verschärfen, so die Experten.
Daher ist in Salzburgs Wäldern ab sofort bis auf Weiteres das Anzünden von Feuer sowie das Rauchen per Verordnung zu unterlassen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.