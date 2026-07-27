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Verbote gelten wieder

Kein Feuer und kein Rauchen in Salzburgs Wäldern

Salzburg
27.07.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: LFV Salzburg/Pongau/Hafner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In der Stadt und dem gesamten Land Salzburg tritt die Waldbrandverordnung wieder in Kraft. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird dringlichst vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt.

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Eine Veränderung sei auch im Laufe der kommenden Tage nicht zu erwarten, so der Wetterdienst Geosphere. Im Gegenteil: die Situation dürfte sich weiter verschärfen, so die Experten.

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Daher ist in Salzburgs Wäldern ab sofort bis auf Weiteres das Anzünden von Feuer sowie das Rauchen per Verordnung zu unterlassen.

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