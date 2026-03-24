80 Prozent würden Zeitumstellung abschaffen

Wer gegen die Zeitumstellung ist, begründet das hauptsächlich mit einer Störung des Biorhythmus. Damit hätten insbesondere ältere Menschen und Kleinkinder oft Probleme, sagte ungefähr jede dritte Person (34 Prozent). 32 Prozent meinten, man schlafe anfangs schlechter und fühle sich mehrere Tage müde. Gleichzeitig gaben aber mehr als sechs von zehn Befragten (63 Prozent) an, sich „sehr leicht“ und „eher leicht“ auf die neue Zeit nach dem Vorstellen der Uhren einzustellen.



Die Befragten sprechen sich für ein Beibehalten der Sommerzeit aus: