Österreichs Musiknachwuchs zeigt, was er draufhat

Österreichs Musikszene sucht die Stars von morgen! Beim hochkarätigen „Alle Neun in Contest“ in Wien rittern die vielversprechendsten Newcomer-Bands und Singer-Songwriter des Landes um den Sieg. Die Latte liegt verdammt hoch, denn die Acts müssen sich vor den kritischen Ohren einer absoluten Star-Jury beweisen. Mittendrin: Austro-Pop-Größe Ina Regen und Musik-Legende Christian Kolonovits sowie Hubert von Goisern! krone.tv war dabei!