Ein Männerabend gerät plötzlich aus dem Ruder

Keine Reservierungen – einfach vorbeikommen

Seit Monaten wurde bereits geprobt, um für die Vorstellungen bestens gerüstet zu sein. Komaier, der nicht nur für die Regie verantwortlich ist, steht auch selbst auf den Brettern, die die Welt bedeuten: „Wir sind ein eingespieltes Team. Ich kenne meine Schauspieler, darauf achte ich auch schon bei der Stückauswahl.“