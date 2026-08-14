Ein Männerabend gerät plötzlich aus dem Ruder

Theatergruppe Mellach sorgt mit ihrer aktuellen Produktion „Endlich sand‘ Weiber fuat“ für einen turbulenten Männerabend und strapaziert die Lachmuskeln.
Bereits seit 45 Jahren begeistert die Theatergruppe Mellach ihr Publikum mit Komödien und sorgt dabei für zahlreiche Lacher. Dieses Jahr präsentiert der Verein die Komödie „Endlich sand‘ Weiber fuat“. „Bei uns heißt es: zwei Stunden Lachen“, so Günter Komaier, der bereits seit 1996 Obmann der Theatergruppe ist.
Zum Inhalt: Die Frauen sind auf Ausflug – für ihre Männer also die perfekte Gelegenheit für einen feuchtfröhlichen Männerabend. Doch neugierige Verwandte, eine verhinderte Partyüberraschung und die unerwartete Rückkehr der Frauen sorgen für jede Menge Turbulenzen und peinliche Situationen.
Keine Reservierungen – einfach vorbeikommen
Seit Monaten wurde bereits geprobt, um für die Vorstellungen bestens gerüstet zu sein. Komaier, der nicht nur für die Regie verantwortlich ist, steht auch selbst auf den Brettern, die die Welt bedeuten: „Wir sind ein eingespieltes Team. Ich kenne meine Schauspieler, darauf achte ich auch schon bei der Stückauswahl.“
Frei nach dem Motto „Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“ verspricht Komaier einen unterhaltsamen Abend. „Wir nehmen keine Reservierungen an – einfach vorbeikommen.“ Vorstellungen am 14. und 15. August (jeweils 20 Uhr) sowie 16. August (18 Uhr) im Kulturhaus Kraig.
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