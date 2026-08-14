Mord an Manager in New York: Schütze gestand Tat

In den USA können Angeklagte für dasselbe Verbrechen sowohl auf Bundes- als auch auf Bundesstaatsebene vor Gericht gestellt werden, auch wenn die Anklagepunkte in der Regel unterschiedlich sind. M. ist auf Bundesstaatsebene wegen Mordes angeklagt, das könnte zu einer lebenslangen Haftstrafe führen. Die Anwältin des 28-Jährigen forderte nun, die Anklage des US-Bundesstaats New York daher fallen zu lassen. Er dürfe nicht zweimal wegen derselben Tat verurteilt werden. Auch in New York droht ihm lebenslange Haft. Das Strafmaß wird am 18. Dezember verkündet.