Deutlich mehr Einsätze für Kärntens Bergretter

Das schöne Wetter lockt schon seit Monaten viele Sportler und Naturliebhaber in Kärntens Berge, um die Landschaft zu genießen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Unfällen, die die Bergrettung Kärnten fordern - dieses Jahr mit einem deutlichen Anstieg. Von Jänner bis Juli rückten die ehrenamtlichen Helfer zu 187 Einsätzen aus – um 35,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Rund 300 zusätzliche Pisteneinsätze sind in dieser Zahl noch gar nicht enthalten.