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Coach über Gütlbauer:

„Er war eigentlich zu gut für einen Ersatztormann“

Fußball National
14.08.2026 19:57
Lukas Gütlbauer
Lukas Gütlbauer(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Porträt von Claudio Trevisan
Von Konrad Lenz und Claudio Trevisan

Vor über zwei Jahren war ihm das Einser-Leiberl schon versprochen – erst jetzt hat er’s: Lukas Gütlbauer will mit dem WAC nun durchstarten und am Samstag die Erfolgsserie in Lustenau nahtlos fortsetzen.  

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Der lange Weg zur Nummer eins! Es war das Frühjahr 2024, als Lukas Gütlbauer von der WAC-Führung, allen voran vom damaligen Trainer Manfred Schmid, immer hörte: „Hendrik Bonmann geht im Sommer – du bist künftig die Nummer eins!“ Dann kam der Sommer, „Schmidl“ war Geschichte, Nachfolger Kühbauer holte – weil „Güti“ in der Europacup-Play off gegen Austria Wien (1:2) nicht gerade „first class“ performte – Nik Polster hinzu – und als dann in Runde zwei bei Austria Wien zu zehnt (Rot für Wimmer; 82.) in der Nachspielzeit (!) aus einem 1:1 noch ein 1:3 wurde, sah „Küh“ sofort Handlungsbedarf. Er machte Polster zum Einser – und „Güti“ durfte nur mehr im Cup ran. Und selbst da spielte dann, als es Richtung Finale ging, plötzlich Nik. . .

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