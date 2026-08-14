„Er war eigentlich zu gut für einen Ersatztormann“

Vor über zwei Jahren war ihm das Einser-Leiberl schon versprochen – erst jetzt hat er’s: Lukas Gütlbauer will mit dem WAC nun durchstarten und am Samstag die Erfolgsserie in Lustenau nahtlos fortsetzen.
Der lange Weg zur Nummer eins! Es war das Frühjahr 2024, als Lukas Gütlbauer von der WAC-Führung, allen voran vom damaligen Trainer Manfred Schmid, immer hörte: „Hendrik Bonmann geht im Sommer – du bist künftig die Nummer eins!“ Dann kam der Sommer, „Schmidl“ war Geschichte, Nachfolger Kühbauer holte – weil „Güti“ in der Europacup-Play off gegen Austria Wien (1:2) nicht gerade „first class“ performte – Nik Polster hinzu – und als dann in Runde zwei bei Austria Wien zu zehnt (Rot für Wimmer; 82.) in der Nachspielzeit (!) aus einem 1:1 noch ein 1:3 wurde, sah „Küh“ sofort Handlungsbedarf. Er machte Polster zum Einser – und „Güti“ durfte nur mehr im Cup ran. Und selbst da spielte dann, als es Richtung Finale ging, plötzlich Nik. . .
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