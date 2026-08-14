Rad-Profi bei Portugal-Tour tödlich verunglückt!

Tragisches Todes-Drama im Rad-Sport: Im Alter von gerade einmal 19 Jahren ist der Waliser Finlay Tarling während der 8. Etappe der Portugal-Rundfahrt ums Leben gekommen! Der Jung-Profi, Bruder von Ineos-Star Joshua Tarling, wurde von einem Auto gerammt und erlitt dabei tödliche Verletzungen ...
Wie der die Rundfahrt im TV übertragende portugiesische Sender RTP berichtet, sei Tarling auf der Nationalstraße N306, die Paredes de Coura mit Ponte de Lima verbindet, frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte ,ist unklar, das Auto habe jedenfalls nicht zum Tross der Portugal-Tour gehört.
„Moment tiefster Bestürzung und Trauer!“
Man „bedauere zutiefst, nach einem schweren Unfall auf der 8. Etappe des Rennens zwischen Melgaço und Fafe den Tod des britischen Fahrers Finlay Tarling vom NSN Development Team bekannt geben zu müssen“, so die Organisatoren der 87. Volta a Portugal.
„In diesem Moment tiefster Bestürzung und Trauer“ spreche man der Familie von Finlay Tarling, seinen Teamkollegen, dem NSN Development Team „sowie all seinen Freunden und Angehörigen ein aufrichtiges Beileid aus“.
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