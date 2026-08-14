Drei Monate bedingt für Drohung am Fußballplatz

Die vielen Drohungen hat der Schiri, der ohnehin nicht nochmals zur Einvernahme erscheint, nicht gehört, dafür aber mehrere andere Fußballspieler, die als Zeugen vernommen werden. Vom Richter gibt es für alle die Warnung, die Wahrheit zu sagen, entsprechend wage bleiben die Herrschaften dann – zumindest teilweise. Einer nimmt sogar seine Aussage bei der Polizei zurück, er habe „nur von anderen gehört, dass das Opfer bedroht wurde“.