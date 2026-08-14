Shootingstar Giefing verpasst EM-Medaille knapp

Popovici souverän

Popovici ist auch aktueller Weltmeister und Olympiasieger über 200 m Kraul, hält über diese Distanz also nun alle drei großen Titel. Außerdem hat er auch über 100 m Kraul im Vorjahr WM-Gold geholt. Lediglich bei den Olympischen Spielen musste er sich über diese Distanz mit Rang drei begnügen. Es gewann der Chinese Pan Zhanle mit Weltrekord von 46,40 Sek. Den jagt Popoivici ebenso wie jenen über 200 m Kraul von Paul Biedermann. Die bei der Rom-WM 2009 fixierte Marke des Deutschen von 1:42,00 Min. ist eine der noch wenigen aus der Ganzkörperanzug-Ära.