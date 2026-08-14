Scheidung erst mit 120 Jahren

In den vergangenen Tagen aber sind wieder Meldungen aus dem abgeschotteten Land nach außen gedrungen, Meldungen von Demonstrationen von Frauen, die sich gegen ihre völlige Entrechtung und die rigiden Bekleidungsvorschriften zur Wehr setzen wollten. Es gab Berichte über „Sittenwächter“, die mit Peitschen auf die Frauen losgegangen sein oder gar auf sie geschossen haben sollen.