Versöhnungstermin: Bund und Länder wieder Freunde?

Besuch deutet auf Aussöhnung hin

Der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Anton Mattle, stattete in Wien Finanzminister Markus Marterbauer einen Besuch ab. Der jüngste Austausch von Unfreundlichkeiten scheint beendet zu sein. Mattle hatte Anfang des Monats zwar gesagt, dass sich Marterbauer bei ihm ob seines „Skurriler Abend“-Sagers nicht entschuldigen müsse, aber klargestellt, dass die Bundesländer bei der LH-Konferenz in Innsbruck im Juni nur unter sich beraten würden.