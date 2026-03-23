So will Doskozil Debatte um Gastpatienten beenden

Zur Finanzierung sagt Doskozil: „Wenn Geld der Leistung folgt, können wir Finanzierung und Struktur in den Griff bekommen.“ Für das Burgenland würde sich nichts ändern, da kein Spital vom Bund geführt wird. Als Beispiel nennt Doskozil die neue Herzchirurgie in Oberwart, die trotz fehlender Zustimmung der Bundeszielsteuerungskommission umgesetzt wurde. Wartezeiten von bis zu einem Jahr seien nämlich „nicht vertretbar“.