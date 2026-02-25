Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers

Mit seiner Rüge steht Kunasek längst nicht alleine. „Der Finanzminister ist bei einer zweitägigen Länderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat“, schüttelt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle den Kopf und findet, Marterbauer habe damit der guten Zusammenarbeit bei der Reformpartnerschaft einen „Bärendienst“ geleistet.