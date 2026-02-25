Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik der Länderchefs

Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers

Innenpolitik
25.02.2026 19:00
Die Landeshauptleute an einem Tisch mit dem Finanzminister: Nur zum Essen und Trinken?
Die Landeshauptleute an einem Tisch mit dem Finanzminister: Nur zum Essen und Trinken?(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Klaus Herrmann
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Klaus Herrmann und Gerald Schwaiger

Helle Aufregung über Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) unter den Landeshauptleuten: Man wirft ihm „Respektlosigkeit“ vor, spricht von einer „unfassbaren Entgleisung“.

0 Kommentare

Markus Marterbauer, der sonst so zurückhaltend auftretende Säckelwart der Nation, hatte in einer Diskussionsrunde bei der „Kleinen Zeitung“ über seinen Besuch bei der Landeshauptleutekonferenz im November in der Steiermark berichtet: „Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken.“

Die Reaktionen der Landeshauptleute fallen darauf heftig aus. „Die flapsigen Aussagen des Finanzministers sind unwahr“, richtet der Gastgeber des Treffens, der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) aus. Denn Landeshauptleute und Regierungsvertreter hätten nach dem Abendessen noch lange ein Papier zur Reformpartnerschaft bearbeitet, während Marterbauer nach der Nachspeise zurück nach Wien gereist sei. Die Aussage – für Kunasek „eine unfassbare Entgleisung“ sowie „eine Respektlosigkeit gegenüber den Bundesländervertretern“.

Lesen Sie auch:
Beliebtester Minister der Regierung: Markus Marterbauer (60), Herr über die Staatsfinanzen.
Krone Plus Logo
Das große Interview
Warum sagen Sie so was, Herr Marterbauer?
31.01.2026
Reformpartnerschaft
Kunasek erklärt: „Hätte mir mehr Tempo gewünscht“
04.01.2026

Mit seiner Rüge steht Kunasek längst nicht alleine. „Der Finanzminister ist bei einer zweitägigen Länderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat“, schüttelt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle den Kopf und findet, Marterbauer habe damit der guten Zusammenarbeit bei der Reformpartnerschaft einen „Bärendienst“ geleistet.

„Wenn etwas skurril ist, dann diese Wortmeldung des Ministers“, sagt der oberösterreichische Landeschef Thomas Stelzer. Und der Vorarlberger Markus Wallner: „Sehr respektlos – zumal Marterbauers Verhalten verwundert hat“.

Milder äußern sich Marterbauer-Parteifreunde. Aber auch Kärntens Peter Kaiser richtet dem Finanzminister aus: „Wie heißt es so schön in Österreich? Beim Reden kommen die Leut’ zamm“.

Genau dieses „Zusammenkommen“, so der Tenor, werde mit solchen Aussagen aufs Spiel gesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
25.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
194.339 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.842 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
139.200 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2451 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
855 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Innenpolitik
Kritik der Länderchefs
Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers
Finanziell am Limit
Gemeindeverbandschef droht mit Volksbegehren
Mit neuen Spielregeln
Chefposten im ORF wird früher ausgeschrieben
„Positive Parameter“
Jeder Dritte plant Bau- oder Wohninvestitionen
Weniger Wärmepumpen
Fossile Heizungen sind wieder auf dem Vormarsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf