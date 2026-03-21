„Für Gastpatienten gibt es sicher nicht mehr Geld“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im „Krone“-Interview über das Gesundheitsthema Nummer eins: Wie umgehen mit Gastpatienten, die in Wiens Spitälern abgewiesen werden? Die NÖ-Chefin spart dabei nicht mit Kritik und wirft Wien vor, Verträge aufzukündigen. Für Kranke gibt es schlechte Nachrichten ...
„Krone“: Frau Landeshauptfrau, Sie haben für Niederösterreich ein großes Sparpaket angekündigt. 2027 und 2028 sollen 380 Millionen Euro eingespart werden. In welche Richtung soll das denn finanziell gehen? Und wo werden wir Einsparungen spüren?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.