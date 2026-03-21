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Mikl-Leitner an Wien:

„Für Gastpatienten gibt es sicher nicht mehr Geld“

Wien
21.03.2026 06:45
NÖ-Landes-Chefin Johanna Mikl-Leitner in ihrem Wiener Büro im Palais Niederösterreich
NÖ-Landes-Chefin Johanna Mikl-Leitner in ihrem Wiener Büro im Palais Niederösterreich(Bild: Imre Antal)
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Michael Pommer und Lukas Lusetzky

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im „Krone“-Interview über das Gesundheitsthema Nummer eins: Wie umgehen mit Gastpatienten, die in Wiens Spitälern abgewiesen werden? Die NÖ-Chefin spart dabei nicht mit Kritik und wirft Wien vor, Verträge aufzukündigen. Für Kranke gibt es schlechte Nachrichten ...

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„Krone“: Frau Landeshauptfrau, Sie haben für Niederösterreich ein großes Sparpaket angekündigt. 2027 und 2028 sollen 380 Millionen Euro eingespart werden. In welche Richtung soll das denn finanziell gehen? Und wo werden wir Einsparungen spüren?

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