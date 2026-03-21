„Für Gastpatienten gibt es sicher nicht mehr Geld“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im „Krone“-Interview über das Gesundheitsthema Nummer eins: Wie umgehen mit Gastpatienten, die in Wiens Spitälern abgewiesen werden? Die NÖ-Chefin spart dabei nicht mit Kritik und wirft Wien vor, Verträge aufzukündigen. Für Kranke gibt es schlechte Nachrichten ...